چیئرپرسن سی ایم ٹاسک فورس کاملک احمد سعید سے اظہارتعزیت
قصور(نمائندہ دنیا)چیئرپرسن چیف منسٹر ٹاسک فورس برائے جیل خانہ جات رانا منان خاں اور سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل قصور میاں عمیر اکرام کی ایم پی اے ملک احمد سعید خاں کے والد کی وفات پر تعزیت کیلئے فتح پور آمد۔۔۔
مرحوم کے ایصالِ ثواب کیلئے فاتحہ خوانی کی۔ممبر قومی اسمبلی /وزیر مملکت ملک رشید خاں ایڈووکیٹ کے بھائی، ایم پی اے ملک احمد سعیدخاں، ملک احمد رئیس خاں کے والد، سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمدخاں ، سابق وائس چیئرمین ضلع کونسل قصور ملک اعجاز خاں، ممبر پنجاب بار کونسل ملک ریاض خاں کے ماموں مسلم لیگ ن یوتھ ونگ کے ضلعی صدر ملک مظہر رشید خاں کے تایا جان حاجی حنیف خاں کی وفات پررانا منان خاں اور میاں عمیر نے مرحوم لواحقین سے اظہارِتعزیت کیا۔