اساتذہ اپنی اور طلبہ کی سو فیصد حاضری یقینی بنائیں ، شوکت خان
پتوکی(تحصیل رپورٹر)اساتذہ مقدس پیشے سے منسلک ہیں طلبہ کیلئے آئینہ کی طرح ہیں جن کے کردار سے طلبائاپنی زندگی کو مثالی بناتے ہیں ہم سب کو مل کر اس مثالی ادارے کی بہتری کے لیے جدوجہدکرنی چاہیے۔
ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ضلع قصور چودھری شوکت خان نے گورنمنٹ ہائی سکول بھیڈیاں چک 35 پتو کی اور گورنمنٹ گرلز ہائی سکول پتو کی میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا اساتذہ اپنی اور طلبہ کی 100 فیصد حاضری کو یقینی بنائیں شہر کے وسط میں اس ادارے کو خوبصورت بنائیں طلبہ کا ہوم ورک اچھے طریقے سے چیک کریں بچوں کے واٹس ایپ گروپ بنا کر والدین سے رابطے کو مضبوط بنائیں۔ انہوں نے مزید کہا استاد معاشرے میں انقلاب برپا کر سکتا ہے جن کو دیکھ کر اور ان سے پڑھ کر طلبہ اپنی زندگی کو بہترین بناتے ہیں ۔ہمیں چاہیے بچوں کے کردار سازی میں کوئی کمی نہ چھوڑیں یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہے ۔ انہوں نے سکول کے بہترین ماحول پرہیڈ ماسٹر سیف الرحمان آصف مغل، میڈیا ایڈوائزر پنجاب ٹیچرز یونین ضلع قصور شیخ فاروق اور انکی پوری ٹیم کو سراہا اور امید کی کہ مزید بہتری کے لیے کردار ادا کریں گے ۔