کنگن پور:ٹرک کی موٹرسائیکل کو ٹکر ،1جاں بحق ،دوزخمی
قصور، الہ آبادتلونڈی(نمائندگان دنیا،نامہ نگار)کنگن پور کے نواح میں منی ٹرک کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق جبکہ اُس کے دو ساتھی شدید زخمی ہوگئے۔
35سالہ اسلم، 20 سالہ طلحہ اور 18 سالہ زاہد سلیم موٹرسائیکل پر شامکوٹ کے قریب میلے پرجارہے تھے ، جب وہ بوہڑ والا شیلر کنگن پور روڈ پہنچے تو تیز رفتاری کے باعث مزدا ٹرک سے ٹکر ہوگئی جس سے اسلم موقع پر جاں بحق جبکہ طلحہ اور زاہد سلیم زخمی ہوگئے ۔ ریسکیو عملہ نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے قریبی ہسپتال میں شفٹ کردیا اور ڈیڈ باڈی لواحقین کے حوالے کردی ۔عینی شاہدین کے مطابق مزدا گاڑی تیز رفتاری سے آرہی تھی اور اچانک موٹرسائیکل کو ٹکر مارنے کے بعد سڑک کنارے جا رکی۔ حادثہ کا ذمہ دار ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا ۔اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی، گاڑی قبضے میں لے لی اور قانونی کارروائی شروع کر دی۔