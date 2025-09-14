صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنگن پور:ٹرک کی موٹرسائیکل کو ٹکر ،1جاں بحق ،دوزخمی

  • لاہور
کنگن پور:ٹرک کی موٹرسائیکل کو ٹکر ،1جاں بحق ،دوزخمی

قصور، الہ آبادتلونڈی(نمائندگان دنیا،نامہ نگار)کنگن پور کے نواح میں منی ٹرک کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق جبکہ اُس کے دو ساتھی شدید زخمی ہوگئے۔

 35سالہ اسلم، 20 سالہ طلحہ اور 18 سالہ زاہد سلیم موٹرسائیکل پر شامکوٹ کے قریب میلے پرجارہے تھے ، جب وہ بوہڑ والا شیلر کنگن پور روڈ پہنچے تو تیز رفتاری کے باعث مزدا ٹرک سے ٹکر ہوگئی جس سے اسلم موقع پر جاں بحق جبکہ طلحہ اور زاہد سلیم زخمی ہوگئے ۔ ریسکیو عملہ نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے قریبی ہسپتال میں شفٹ کردیا اور ڈیڈ باڈی لواحقین کے حوالے کردی ۔عینی شاہدین کے مطابق مزدا گاڑی تیز رفتاری سے آرہی تھی اور اچانک موٹرسائیکل کو ٹکر مارنے کے بعد سڑک کنارے جا رکی۔ حادثہ کا ذمہ دار ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا ۔اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی، گاڑی قبضے میں لے لی اور قانونی کارروائی شروع کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چناب نگر :فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کیخلاف کریک ڈاؤن، اشیاء تلف

سمندری:فریقین میں فائرنگ، راہگیر زخمی

ڈجکوٹ :اوباش کی5 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش ،مقدمہ درج

ستیانہ میں گرانفروشوں کے خلاف کارروائیاں ،متعدد کو جرمانے عائد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل