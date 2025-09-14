ایک ہی افسر کو 26 ارب کے ترقیاتی منصوبے نوازنے پر تحریک التواجمع
لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب اسمبلی میں مبینہ طور پر ایک ہی افسر کو 26 ارب کے ترقیاتی منصوبے نوازنے پر اپوزیشن رکن فرخ جاوید مون نے تحریک التواء جمع کروا دی۔
متن میں لکھا گیا کہ فوری نوعیت کے مسئلہ کو زیر بحث لانے کے لیے اسمبلی کی کارروائی ملتوی کی جائے ، اخبار کی خبر کے مطابق واسا میں چہیتوں پر نوازش کی گئی۔26 ارب کے فنڈر ایک ہی افسر پر نچھاور کئے گئے ۔متن میں مزید لکھا گیا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے ترقیاتی کاموں کے لئے 26 ارب سے زائد فنڈز ایک ہی افسر جاتی کئے گئے۔