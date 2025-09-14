نہم کی ریاضی میں سنگین نوعیت کی غلطیوں کاانکشاف
لاہور(خبر نگار)درسی کتب میں غلطیوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ کمپیوٹر کے بعد اب نویں جماعت کی ریاضی کی کتاب میں بھی سنگین غلطیوں کا انکشاف ہوا ہے، جس کے باعث طلبہ اور اساتذہ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔
درسی کتب میں غلطیاں سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ نویں جماعت کے لیے پہلی دفعہ پرنٹ ہونے والی کتابوں میں غلطیوں کی بھرمار سامنے آئی ہے ۔اساتذہ کا کہنا ہے کہ نویں جماعت کی ریاضی کی کتاب کی ایکسرسائز نمبر فور پوائنٹ تھری میں بنیادی غلطی موجود ہے ۔ سوال غلط ہونے کے باعث جواب بھی درست نہیں آتا، جس سے طلبہ شدید کنفیوژن کا شکار ہیں۔اساتذہ کے مطابق پرائیویٹ پبلشر کی کتابوں میں یہ مسائل موجود نہیں، لیکن مفت فراہم کی جانے والی سرکاری کتب میں بار بار غلطیاں سامنے آ رہی ہیں۔اس حوالے سے سیکرٹری سکول ایجوکیشن خالد نذیر وٹو کا کہناہے کہ معاملے کا نوٹس لیا ہے اور اس معاملے پر انکوائری شروع کردی ہے ۔ کتاب تیار کرنے والے ڈویلپر سے پیسے وصول کیے جائیں گے۔