5ہزار آفٹر نون سکول بند کرنے پرغور
لاہور(خبر نگار) پانچ آفٹر نون سکول بند کرنے پر غور شروع کردیا ۔ تفصیلات کے پنجاب میں 7 ہزار کے قریب سکولوں میں دوسری شفٹ کا آغاز کیا گیا تھا۔۔۔
فیک انرولمنٹ اور اساتذہ کی بوگس بھرتی کی وجہ سے سکولوں کو بند کرنے پر غور شروع کردیا ہے ۔سابقہ حکومت میں منصوبے کا آغاز کیا گیا تھا ،پندرہ سو سکولز کے علاوہ باقی سکولوں کو بند کرنے کی سمری تیار کر لی ،صرف 14 اضلاع میں ہی دوسری شفٹ کے سکولوں کو برقرار رکھا جائے گا ۔لاہور میں صرف 65 سکولوں میں ڈبل شفٹ برقرار رکھی جائے گی ،رواں مالی سال میں آفٹر نون سکول کے لیے فنڈز بھی محدود کیے گئے ہیں۔