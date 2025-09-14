صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالجز میں عارضی اساتذہ کی بھرتی کے لئے شیڈول جاری

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)کالجز میں عارضی اساتذہ کی بھرتی کے لئے شیڈول جاری کردیا گیا۔ سی ٹی آئیز کی بھرتی کے لئے درخواستیں 16 ستمبرسے وصول کی جائیں گی۔۔۔

19 ستمبر تک درخواستیں آن لائن جمع کرائی جاسکیں گی، صوبے بھر میں 8 ہزار 4 عارضی اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے ،بھرتیوں کے لیے 25 ستمبر تک شارٹ لسٹنگ اور میرٹ لسٹیں تیار ہونگی ،29ستمبر سے یکم اکتوبر تک امیدواروں کے انٹرویوز کیے جائیں گے ۔6 اکتوبر کو کامیاب امیدواروں کے حتمی آرڈرز جاری کیے جائیں گے ۔سی ٹی آئیز کو ماہانہ 50 ہزار روپے تنخواہ ملے گی ،سی ٹی آئیز کو 10 ماہ کے لیے بھرتی کیا جائے گا۔

