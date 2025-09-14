کالجز میں عارضی اساتذہ کی بھرتی کے لئے شیڈول جاری
لاہور(خبر نگار)کالجز میں عارضی اساتذہ کی بھرتی کے لئے شیڈول جاری کردیا گیا۔ سی ٹی آئیز کی بھرتی کے لئے درخواستیں 16 ستمبرسے وصول کی جائیں گی۔۔۔
19 ستمبر تک درخواستیں آن لائن جمع کرائی جاسکیں گی، صوبے بھر میں 8 ہزار 4 عارضی اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے ،بھرتیوں کے لیے 25 ستمبر تک شارٹ لسٹنگ اور میرٹ لسٹیں تیار ہونگی ،29ستمبر سے یکم اکتوبر تک امیدواروں کے انٹرویوز کیے جائیں گے ۔6 اکتوبر کو کامیاب امیدواروں کے حتمی آرڈرز جاری کیے جائیں گے ۔سی ٹی آئیز کو ماہانہ 50 ہزار روپے تنخواہ ملے گی ،سی ٹی آئیز کو 10 ماہ کے لیے بھرتی کیا جائے گا۔