یونٹ پرچھاپہ، 93لٹر شہد و دیگر اشیاضبط

  • لاہور
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر بادامی باغ میں جعلی شہد بنانے والے یونٹ پر چھاپہ مارا گیا اور 500لٹر گلوکوز، 93لٹر شہد، 80کلو چینی، 1من سے زائد شیرہ، سلنڈر وزن کانٹا اور ٹین ضبط کر کے مقدمہ درج کرا دیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق کھلے رنگوں اور کیمیکلز سے جعلی شہد تیار کیا جا رہا تھا۔ جعلی شہد میں چینی، گلوکوز سیرپ اور پھولوں کی پتیاں بھی شامل کی جا رہی تھیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ ویجیلینس ٹیم نے ریکی کر کے یونٹ کا پتہ لگایا، ناقص شہد کا استعمال انسانی صحت کیلئے انتہائی مضر ثابت ہوتا ہے۔

