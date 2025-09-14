صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برکی روڈ عرصہ سے ٹوٹ پھوٹ کاشکار ،مسافر پریشان

  • لاہور
لاہور(دی رپورٹر)لاہور کے علاقے برکی روڈ کے رہائشی گزشتہ 10 سال سے بدترین مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ طویل عرصے سے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جبکہ سیوریج کا ناقص نظام شہریوں کے لیے عذاب بن چکا ہے۔

علاقے کے مکینوں نے شکایت کی ہے کہ روڈ کے اطراف میں سینکڑوں بھینسیں موجود ہیں جن کی وجہ سے آمدورفت شدید متاثر ہے ۔ بارش کے دنوں میں کیچڑ اور پانی جمع ہونے سے صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے ۔مکینوں کا کہنا ہے کہ عقب میں سکول موجود ہونے کے باوجود بچے روزانہ مشکلات کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ رہائشیوں کے مطابق ہم گزشتہ 10 سال سے اسی حال میں زندگی گزار رہے ہیں، مگر کسی نے ہماری شنوائی نہیں کی۔اہل علاقہ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ برکی روڈ کی فوری تعمیر و مرمت کی جائے اور سیوریج کے نظام کو بہتر بنایا جائے تاکہ شہری معمولات زندگی بہتر طریقے سے گزار سکیں۔

