نیاز بیگ کے 10مقامات سے بجلی چوری پکڑی گئی

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے) لیسکو کی نیاز بیگ سب ڈویژن کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، نیاز بیگ کے دیہی علاقوں میں کارروائی کی گئی۔۔۔

ایکسین شاہ پور ثنا محمد اور ایس ڈی او عبدالتواب نے پولیس اور رینجرز کے ہمراہ دیہی علاقوں میں چھاپہ مارا،نیاز بیگ، رسول پورہ سمیت مختلف دیہی علاقوں سے 10 مقامات سے بجلی چوری پکڑی گئی ،پولیس نے بجلی چوری میں ملوث 10 ملزمان کو موقع سے گرفتار کرلیا ،لیسکو ٹیم نے تمام کنکشنز منقطع کرکے میٹر اور تاریں قبضہ میں لے لیں، ایکسین شاہ پور ثنا محمد کا کہنا تھا کہ بجلی چوری کا تخمینہ لگا کر ڈیٹیکشن بل چارج کیے جارہے ہیں، بجلی چوری میں ملوث تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرا دیئے۔

