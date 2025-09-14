صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب : سیلاب سے 7لاکھ بچے متاثر،کئی سکول بند

  • لاہور
پنجاب : سیلاب سے 7لاکھ بچے متاثر،کئی سکول بند

لاہور (عاطف پرویز سے )پنجاب میں حالیہ سیلاب نے جہاں لاکھوں افراد کو بے گھر کیا، وہیں تعلیمی سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔

محکمہ تعلیم کے اعدادوشمار کے مطابق صوبے بھر میں سات لاکھ سے زائد بچے متاثر ہوئے ہیں جبکہ پندرہ سو طالبات اور چودہ سو طلبہ کے سکول بند ہو چکے ہیں۔چیئرمین چیف منسٹر ٹاسک فورس برائے ایجوکیشن مزمل محمود نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح طلبہ کے تعلیمی نقصان کی تلافی ہے ۔ ان کے مطابق سیلاب سے متاثرہ بچوں کو تعلیم کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن میں موبائل سکولز کا اجرا اور خصوصی شارٹ نصاب کی تیاری شامل ہے ۔مزمل محمود نے بتایا کہ متاثرہ طلبہ کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور پرائیویٹ ایجوکیشنل مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے سکولز میں بھی داخل کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات کے لیے پرعزم ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچوں کی تعلیم کو کسی صورت نظر انداز نہ کیا جائے ۔سیلاب نے جہاں لاکھوں گھروں اور بنیادی ڈھانچے کو متاثر کیا ہے ، وہیں تعلیمی ادارے بھی شدید نقصان کی زد میں آئے ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عباسی اسپتال میں خواتین کیلئے خصوصی ہیموفیلیا وارڈ کاافتتاح

گورنر ہاؤس میں محفل میلاد

ضلعی کورٹ کے ملازم کا ہیلتھ انشورنس کیلئے سیشن عدالت کو خط

سنگین جرائم میں 32 فیصد کمی ہوگئی،پولیس چیف کادعویٰ

شہریوں کی گمشدگی کے حوالے سے عدالت کے نوٹسز ،فریقین سے جواب طلب

انڈسٹریل اور کمرشل صارفین کے ٹیکس میں اضافہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل