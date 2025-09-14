پنجاب : سیلاب سے 7لاکھ بچے متاثر،کئی سکول بند
لاہور (عاطف پرویز سے )پنجاب میں حالیہ سیلاب نے جہاں لاکھوں افراد کو بے گھر کیا، وہیں تعلیمی سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔
محکمہ تعلیم کے اعدادوشمار کے مطابق صوبے بھر میں سات لاکھ سے زائد بچے متاثر ہوئے ہیں جبکہ پندرہ سو طالبات اور چودہ سو طلبہ کے سکول بند ہو چکے ہیں۔چیئرمین چیف منسٹر ٹاسک فورس برائے ایجوکیشن مزمل محمود نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح طلبہ کے تعلیمی نقصان کی تلافی ہے ۔ ان کے مطابق سیلاب سے متاثرہ بچوں کو تعلیم کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن میں موبائل سکولز کا اجرا اور خصوصی شارٹ نصاب کی تیاری شامل ہے ۔مزمل محمود نے بتایا کہ متاثرہ طلبہ کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور پرائیویٹ ایجوکیشنل مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے سکولز میں بھی داخل کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات کے لیے پرعزم ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچوں کی تعلیم کو کسی صورت نظر انداز نہ کیا جائے ۔سیلاب نے جہاں لاکھوں گھروں اور بنیادی ڈھانچے کو متاثر کیا ہے ، وہیں تعلیمی ادارے بھی شدید نقصان کی زد میں آئے ہیں۔