آئی ٹی سٹی کے نکاسی آب کا نظام 80 فیصد کام مکمل
لاہور(سٹاف رپورٹر)سی ای او عمران امین نے اتھارٹی کے فلیگ شپ منصوبے پاکستان کے پہلے اور سب سے بڑے آئی ٹی سٹی، سی بی ڈی این ایس آئی ٹی سٹی کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔
یہ منصوبہ آگے بڑھ رہا ہے جس کا مقصد پائیدار انفراسٹرکچر تعمیر کرتے ہوئے پنجاب کو ٹیکنالوجی اور بزنس کی سرگرمیوں کا مرکز بنانا ہے ۔اس موقع پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹیکنیکل ریاض حسین ، ڈائریکٹر پراجیکٹ مینجمنٹ آصف اقبال ، ڈائریکٹر کنسٹرکشن آصف بابر ،ڈائریکٹر انجینئرنگ عمر حیات، پروجیکٹ منیجر یاسر سیف اﷲ، پرجیکٹ منیجر نیسپاک جمشید جنجوعہ اور کنٹریکٹرز موجود تھے ۔عمران امین کو بتایاگیا کہ آئی ٹی سٹی کے نکاسی آب کے نظام کا تقریباً 80 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے۔ پیکیج I، II اور III پر ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں جبکہ مختلف حصوں میں واٹر باؤنڈ لیئر ڈالی جا رہی ہے۔