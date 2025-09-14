صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی ٹی سٹی کے نکاسی آب کا نظام 80 فیصد کام مکمل

  • لاہور
آئی ٹی سٹی کے نکاسی آب کا نظام 80 فیصد کام مکمل

لاہور(سٹاف رپورٹر)سی ای او عمران امین نے اتھارٹی کے فلیگ شپ منصوبے پاکستان کے پہلے اور سب سے بڑے آئی ٹی سٹی، سی بی ڈی این ایس آئی ٹی سٹی کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔

یہ منصوبہ آگے بڑھ رہا ہے جس کا مقصد پائیدار انفراسٹرکچر تعمیر کرتے ہوئے پنجاب کو ٹیکنالوجی اور بزنس کی سرگرمیوں کا مرکز بنانا ہے ۔اس موقع پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹیکنیکل ریاض حسین ، ڈائریکٹر پراجیکٹ مینجمنٹ آصف اقبال ، ڈائریکٹر کنسٹرکشن آصف بابر ،ڈائریکٹر انجینئرنگ عمر حیات، پروجیکٹ منیجر یاسر سیف اﷲ، پرجیکٹ منیجر نیسپاک جمشید جنجوعہ اور کنٹریکٹرز موجود تھے ۔عمران امین کو بتایاگیا کہ آئی ٹی سٹی کے نکاسی آب کے نظام کا تقریباً 80 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے۔ پیکیج I، II اور III پر ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں جبکہ مختلف حصوں میں واٹر باؤنڈ لیئر ڈالی جا رہی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

دودھ، دہی ، سبزی اور پھلوں کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں

ڈی سی گجرات کو امیر جماعت اسلامی پنجاب کی جانب سے قرآن کا تحفہ

سیلاب سے نقصانات کی رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت

17 ستمبر سے کامونکے وزیر آباد الیکٹرک بس سروس کا آغاز

گجرات کے ڈوبنے پر تمام سیاسی جماعتیں ذمہ دار:سالک

سیلاب سے نمٹنا نا اہل حکمرانوں کے بس کی بات نہیں :مونس الٰہی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل