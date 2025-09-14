پی ایچ ڈی مینجمنٹ سائنسز کی تعارفی تقریب
لاہور (سٹاف رپورٹر )ڈاکٹر خالد رانجھا انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز (پاک ایمز) میں پی ایچ ڈی مینجمنٹ سائنسز کی تعارفی تقریب،ریکٹر آئی ایم ایس ڈاکٹر خالدہ رانجھا نے کہا ہے کہ۔۔۔
ان کا ادارہ مینجمنٹ سائنسز کے شعبے میں اعلیٰ درجے کے پی ایچ ڈییز تیار کر کے حقیقی معنوں میں قومی خدمت میں اپنا حصہ ڈالنے میں مصروف عمل ہے ۔ وہ گزشتہ روز اپنے ادارہ میں پی ایچ ڈی سکالرز، معروف تعلیمی و انتظامی ماہرین، بورڈ آف سٹڑیز اور کارپوریٹ ایڈوائزری بورڈ کے اراکین کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔