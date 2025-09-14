صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ ایشیا ایکسپو کا افتتاح، 600 کمپنیاں مصنوعات پیش کرینگی

لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)ڈی جی فوڈاتھارٹی عاصم جاوید نے انٹرنیشنل فوڈ ایشیا ایکسپو کا افتتاح کیا، 600 سے زائد ملکی و غیر ملکی کمپنیاں اپنی مصنوعات پیش کی جائیں گی، پروگرام میں 10 ممالک سے 100 بین الاقوامی مہمان لاہور میں شرکت کررہے ہیں۔

 1000 سے زیادہ برانڈز جدید پراسیسنگ اور پیکجنگ میں جدت سے مستفید ہوں گے ، ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ 5لاکھ سے زائد فوڈ ہینڈلرز کو حفظانِ صحت اور فوڈ سیفٹی کی تربیت دی گئی، ماہانہ 15ہزار سے زائد فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ سے خوراک کے معیار کو بہتر بنایا جارہا ہے ، بزنس فیسیلیٹیشن سنٹر میں 2ہزار سے زائد فوڈ بزنس آپریٹرز کو لائسنسنگ سہولت فراہم کی گئی، فوڈ گریڈ پیکجنگ، نیوٹریشن آگاہی، ایکسپورٹ میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جارہے ہیں، حلال میٹ کی ایکسپورٹ، ڈیری اشیا کے معیار میں بہتری کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں، پاکستان کی فوڈ انڈسٹری کو عالمی مارکیٹ سے جوڑنے کے لیے ایکسپو کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔

