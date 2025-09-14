صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
سیلاب متاثرہ خاندانوں میں اشیاتقسیم

لاہور(سیاسی نمائندہ)صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین اور صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر و بیت المال سہیل شوکت بٹ نے فوارہ چوک گجرات میں ایک ہزار سیلاب متاثرہ خاندانوں میں۔۔۔

 راشن بیگز، آٹا، دالیں، چنے، گھی، چاول، چینی اور صاف پانی کے جیری کین تقسیم کیے ۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر گوجرانوالہ ارشاد وحید، ڈائریکٹر پروگرام مزمل یار، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد نواز اور مختلف این جی اوز کے نمائندے بھی موجود تھے ۔صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین نے سیلاب متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کہا کہ پنجاب کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا ہے۔

