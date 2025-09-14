صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سبزیاں، پھل من مانے نرخوں پر فروخت : انتظامیہ قابو پانے میں ناکام

  • لاہور
سبزیاں، پھل من مانے نرخوں پر فروخت : انتظامیہ قابو پانے میں ناکام

لاہور(کامرس رپورٹر سے)پیاز سرکاری ریٹ لسٹ میں 80 روپے کلو مقرر، درجہ اول خشک پیاز کی فروخت پرچون بازاروں میں 120 روپے تک ٹماٹر سرکاری قیمت 125 روپے کلو مقرر۔۔۔

تاہم درجہ اول ٹماٹرکی فروخت پرچون بازاروں میں 180 روپے فی کلو تک لہسن 5 روپے بڑھاکر سرکاری قیمت 290 روپے کلو مقرر ، درجہ اول لہسن پرچون مارکیٹ میں فروخت 440 روپے فی کلو تک ادرک سرکاری قیمت 470 روپے مقرر کردی گئی ، ـ مارکیٹ میں ادرک 600 روپے کلو تک ،سبز مرچ سرکاری ریٹ لسٹ میں 160 روپے کلو کردی گئی ، مارکیٹ میں 220 روپے فی کلو تک ،لیموں سرکاری ریٹ لسٹ میں 120 روپے کلو مقرر، مارکیٹ میں لیموں 200 روپے کلو تک ،ٹینڈے دیسی سرکاری ریٹ لسٹ میں 200 روپے مقرر، مارکیٹ میں معیاری ٹینڈے دیسی فروخت 350 روپے کلو تک ، آلو کچا چھلکا سرکاری ریٹ لسٹ میں قیمت 80 روپے کلو مقرر ، مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو تک ،کھیرا سرکاری ریٹ لسٹ میں 80 روپے مقرر ، مارکیٹ میں فروخت 120 روپے کلو تک ،کریلے سرکاری ریٹ لسٹ میں 190 روپے کلو مقرر، تاہم مارکیٹ میں 250 روپے کلو تک ،پالک ریٹ لسٹ میں 60 روپے کلو مقرر ،ـ پالک کی مارکیٹوں میں فروخت 150 روپے کلو تک ،بند گوبھی سرکاری قیمت 120 روپے کلو مقرر کردی گئی تاہم فروخت 180 روپے تک ،سیب گاچہ سرکاری قیمت 305 روپے کلو مقرر ، مارکیٹ میں درجہ اول سیب کی فروخت 420 کلو تک ہونے لگے ـ۔آڑو سرکاری ریٹ لسٹ میں قیمت 310 روپے مقرر، مارکیٹ میں فروخت 400 روپے کلو تک ، انگور گولہ سرکاری ریٹ لسٹ میں 295 روپے کلو مقرر، مارکیٹ میں 400 روپے کلو تک، چاپانی پھل سرکاری ریٹ لسٹ میں150 روپے کلو مقرر، مارکیٹ میں300 روپے کلو تک ،پیپتا سرکاری ریٹ لسٹ میں قیمت 320 روپے کلو مقرر،بازاروں میں 480 روپے کلو تک، گرما سرکاری ریٹ لسٹ میں 170 روپے کلو مقرر، تاہم مارکیٹ میں فروخت 250 روپے کلو تک ،ناشپاتی 10 روپے بڑھاکر سرکاری ریٹ لسٹ میں 310 روپے کلو مقرر ، مارکیٹ میں فروخت 360 روپے کلو تک، کھجورایرانی سرکاری قیمت 510 روپے کلو مقرر، مارکیٹوں میں فروخت 600 روپے کلو تک ہونے لگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن ، 2 ہزار کلو ناقص پتی ، 5 ہزار لٹر دودھ تلف

میپکو ریجن میں 15ستمبر کو بجلی کی فراہمی معطل رہے گی

ضلع وہاڑی میں ایچ پی وی ویکسی نیشن قومی مہم کا افتتاح

میلسی کے 31دیہات سیلاب سے متاثر،سینکڑوں افراد بے گھر

لودھراں میں گندم و آٹا ذخیرہ اندوزوں کیخلاف کریک ڈاؤن

مختلف ٹریفک حادثات میں 7افراد زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل