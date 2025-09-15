صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بڑے پیمانے پر بجلی چور گینگ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے

  • لاہور
لاہور(این این آئی)لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے باغبانپورہ میں کارروائی کرتے ہوئے بڑے پیمانے پربجلی چور گینگ رنگے ہا تھوں پکڑ لیا۔

3رکنی گینگ صارفین کے میٹرز اتار کر سافٹ ویئر کی مدد سے ریورس کرتے تھے ، میٹر ریورس کر کے بجلی چوری کرانے والوں میں باپ بیٹا بھی شامل ہے ۔لیسکو ٹیم نے مخبری پر مدینہ کالونی اور کوٹ خواجہ سعید سب ڈویژن میں مانیٹرنگ کی،پولیس کی مدد سے میٹر ریورس کرنے والوں کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ریورس ہونے والے میٹرز قبضے میں لے کر مقدمات درج کرا دیئے گئے ،بجلی چوری کرانے والوں کے خلاف تھانہ شادباغ اور تھانہ گجر پورہ میں مقدمات درج کئے گئے۔

