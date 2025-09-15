صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بابر علاؤالدین کاسیلاب سے متاثرہ گاؤں کا دورہ

  • لاہور
لاہور(این این آئی)چیئرپرسن وزیراعلیٰ پنجاب انسپکشن، سرویلنس و مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ بریگیڈیئر (ر)بابر علاؤالدین نے سیلاب سے متاثرہ گاؤں رام گڑھ (اسلام گڑھ) کا دورہ کیا۔

انہوں نے متاثرہ عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ انہوں نے متاثرین کو یقین دلایا کہ حکومت انہیں ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گی اور ان کے نقصانات کے ازالے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے ۔انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

