عرس بابا گھادی شاہ پر کبڈی کا اہتمام
لاہور (دی رپورٹر) عرس بابا گھادی شاہ کے موقع پر میلہ کمیٹی کی جانب سے پنجاب کے روایتی کھیل کبڈی کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔
شہر کی معروف سماجی شخصیت عبدالمجید نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی،کبڈی میچ پاکستان ریلوے اور پنجاب پولیس کے کھلاڑیوں کے مابین ہوا، کبڈروں نے اپنے داؤ پیچ سے شائقین کبڈی کو خوب محظوظ کرایا۔ قومی کبڈی ٹیم کے کپتان شفیق چشتی سمیت قومی کھلاڑیوں نے کبڈی کے داؤ پیچ دکھائے اور خوب داد وصول کی ،میچ پنجاب پولیس کے کھلاڑیوں نے 18ـ کے مقابلے 20 پوائنٹس سے اپنے نام کیا۔