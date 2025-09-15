صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور پولیس کا کریک ڈاؤن دو اشتہاری بھائی گرفتار

  لاہور
لاہور (کرائم رپورٹر) ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا کی ہدایت پر اشتہاری ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔

تھانہ مصطفی آباد پولیس نے کارروائی کر کے قتل کے مقدمے سمیت 13 مقدمات میں مطلوب دو سگے بھائیوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ایک بھائی 2 مقدمات میں جبکہ دوسرا قتل، اقدام قتل اور ڈکیتی کے 11 مقدمات میں مفرور تھا۔ ملزمان پرانی دشمنی کی بنا پر شہری کو قتل کرنے کے بعد روپوش ہوگئے تھے ۔ ڈی آئی جی انویسٹی گیشن نے کہا کہ پولیس پراسیکیوشن پارٹنر شپ کے ذریعے ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔

ملتان

