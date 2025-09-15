صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
نجی سوسائٹی کے الیکشن میں غنڈی گردی ،عملے پرتشدد

لاہور (دی رپورٹر) لاہور جوہر ٹاؤن کی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہونے والے انتخابات کے دوران شدید بدنظمی اور غنڈہ گردی کے واقعات پیش آئے۔

واقعے کے باعث انتخابی عمل کچھ دیر کے لیے تعطل کا شکار رہا اور سوسائٹی ممبران میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ 15-20 مسلح افراد نے پولنگ بوتھ پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے نہ صرف پولنگ سٹیشن میں توڑ پھوڑ کی بلکہ عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا اور بیلٹ باکس بھی اپنے ساتھ لے گئے ۔ ووٹرز کو زبردستی ووٹ ڈالنے سے روکا گیا جس سے انتخابی عمل بری طرح متاثر ہوا۔واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ڈپٹی رجسٹرار کارپوریٹو سوسائٹیز لاہور، ساجد حسین، اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور پولیس کی بھاری نفری طلب کی۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے صورتحال پر قابو پایا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے پولنگ کا وقت ایک گھنٹے کے لیے بڑھا دیا۔ پولنگ دوبارہ شروع ہوئی اور ڈپٹی رجسٹرار کی نگرانی میں ووٹنگ اور گنتی کا عمل مکمل کرنے کے بعد نتائج کا اعلان کیا گیا۔

