صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی اداروں کی نجکاری انتہائی خطرناک :تنظیم اساتذہ

  • لاہور
تعلیمی اداروں کی نجکاری انتہائی خطرناک :تنظیم اساتذہ

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)تعلیمی اداروں کی نجکاری اور آؤٹ سورس پالیسی انتہائی خطرناک ہے، مستقبل میں اس پالیسی کے نتائج تباہ کن ثابت ہوں گے۔

ان خیالات کا اظہار پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم اساتذہ پاکستان کے مرکزی صدر ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال ، مرکزی جنرل سیکرٹری فرمان علی عباسی ، ڈاکٹر عبدالرزاق نیازی نے کیا۔ پروفیسر اظہر تسنیم چیمہ ، عبدالرزاق باجوہ ، رانا مقیم خان، نعیم ورک ، عصمت نذیر بھٹی بھی موجود تھے ۔عہدیداروں نے کہاکہ حکومت پنجاب تعلیمی اداروں میں لاکھوں کی تعداد میں اساتذہ اور سربراہانِ ادارہ جات کی خالی اسامیوں پر بھرتی کرنے کی بجائے تعلیمی اداروں کو این جی اوز کے حوالے کرکے سرکار کا بوجھ کم کرنا چاہتی جو کہ قابلِ تشویش امر ہے ۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اساتذہ اور سربراہانِ ادارہ جات کی خالی اسامیوں پر میرٹ کے مطابق مستقل بنیادوں پر بھرتی کی جائے ، تعلیمی اداروں میں بچوں کی تعلیم وتدریس کے لیے جدید سہولیات فراہم کی جائیں، تعلیمی اداروں کی آؤٹ سورس پالیسی ختم کی جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کھلا پٹرول بیچنے ، گیس ری فلنگ کرنیوالوں کی فہرستیں تیار، انتظامیہ کے حوالے

پلس پراجیکٹ کے تحت گھر گھر پارسل میپنگ سروے شروع

6ٹرک راشن مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور پہنچا دئیے گئے

صحتمند بیٹی، صحتمند گھرانہ کے عنوان سے ویکسی نیشن کا افتتاح

پنجاب کالج بھیرہ میں انٹرمیڈیٹ اور ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام کے طلبہ کے اعزاز میں الوداعی تقریب

سر ویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین مکمل محفوظ ،کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس