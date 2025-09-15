تعلیمی اداروں کی نجکاری انتہائی خطرناک :تنظیم اساتذہ
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)تعلیمی اداروں کی نجکاری اور آؤٹ سورس پالیسی انتہائی خطرناک ہے، مستقبل میں اس پالیسی کے نتائج تباہ کن ثابت ہوں گے۔
ان خیالات کا اظہار پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم اساتذہ پاکستان کے مرکزی صدر ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال ، مرکزی جنرل سیکرٹری فرمان علی عباسی ، ڈاکٹر عبدالرزاق نیازی نے کیا۔ پروفیسر اظہر تسنیم چیمہ ، عبدالرزاق باجوہ ، رانا مقیم خان، نعیم ورک ، عصمت نذیر بھٹی بھی موجود تھے ۔عہدیداروں نے کہاکہ حکومت پنجاب تعلیمی اداروں میں لاکھوں کی تعداد میں اساتذہ اور سربراہانِ ادارہ جات کی خالی اسامیوں پر بھرتی کرنے کی بجائے تعلیمی اداروں کو این جی اوز کے حوالے کرکے سرکار کا بوجھ کم کرنا چاہتی جو کہ قابلِ تشویش امر ہے ۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اساتذہ اور سربراہانِ ادارہ جات کی خالی اسامیوں پر میرٹ کے مطابق مستقل بنیادوں پر بھرتی کی جائے ، تعلیمی اداروں میں بچوں کی تعلیم وتدریس کے لیے جدید سہولیات فراہم کی جائیں، تعلیمی اداروں کی آؤٹ سورس پالیسی ختم کی جائے۔