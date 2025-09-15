صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلم ممالک اسرائیل سے روابط منقطع کر دیں :انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ

  • لاہور
مسلم ممالک اسرائیل سے روابط منقطع کر دیں :انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ

لاہور(سیاسی نمائندہ)قطر دوحہ پر اسرائیلی جارحیت انتہائی شرمناک ہے، اسرائیل انسانی اقدار اور بین الاقوامی مسلمہ قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔

ان خیالات کا اظہارانٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے نائب امیروسر پرست خدام ختم نبوت مولانا قاری شبیر احمد عثمانی،خدام ختم نبوت کے چیئرمین مولانا علامہ محمد قادری نے کیا ۔انہوں نے کہاکہ تمام مسلم ممالک اسرائیل سے سفارتی و تجارتی روابط منقطع کر دیں، عالم اسلام کو نیٹو طرز پر اتحاد بنانا ہوگا ،مسلم مما لک کا مشترکہ فوج،دفاعی نظام تشکیل دیا جائے، اسرائیل کو مکمل امریکی اشیر باد حاصل ہے ،اس کے ہر جارحانہ قدم کے پیچھے امریکہ ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

جی سی یو نیور سٹی سب کیمپس میں نئی کمپیوٹر لیب کا افتتاح

ڈسکہ:سرویکل کینسر سے بچائو کی مہم کیلئے 47 ٹیمیں تشکیل

گجرات:یونین کونسل 2کے سینکڑوں سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم

وزیرآباد:متعدد دیہات کا زمینی رابطہ مکمل بحال نہ ہو سکا

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کامرس کالج میں سیرت النبی ؐ کا نفرنس کا انعقاد

افواہوں پر کان نہ دھریں،بچیوں کو کینسر سے بچائو کی ویکسین لگائیں :اے سی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس