مسلم ممالک اسرائیل سے روابط منقطع کر دیں :انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ
لاہور(سیاسی نمائندہ)قطر دوحہ پر اسرائیلی جارحیت انتہائی شرمناک ہے، اسرائیل انسانی اقدار اور بین الاقوامی مسلمہ قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔
ان خیالات کا اظہارانٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے نائب امیروسر پرست خدام ختم نبوت مولانا قاری شبیر احمد عثمانی،خدام ختم نبوت کے چیئرمین مولانا علامہ محمد قادری نے کیا ۔انہوں نے کہاکہ تمام مسلم ممالک اسرائیل سے سفارتی و تجارتی روابط منقطع کر دیں، عالم اسلام کو نیٹو طرز پر اتحاد بنانا ہوگا ،مسلم مما لک کا مشترکہ فوج،دفاعی نظام تشکیل دیا جائے، اسرائیل کو مکمل امریکی اشیر باد حاصل ہے ،اس کے ہر جارحانہ قدم کے پیچھے امریکہ ہے۔