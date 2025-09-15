شیرا کوٹ سے کروڑوں مالیت کی ہیروئن برآمد
لاہور(کرائم رپورٹر)ڈولفن سکواڈ نے شیرا کوٹ میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 12 کلو سے زائد ہیروئن برآمد کرلی۔ ترجمان کے مطابق سب انسپکٹر اکبر ڈوگر نے ٹیم کے ہمراہ بابو صابو ٹرک اڈا کے قریب کارروائی کی تاہم ملزمان فرار ہوگئے۔
برآمد شدہ ہیروئن کو مزید کارروائی کے لیے تھانہ شیرا کوٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی ڈولفن ارسلان زاہد نے کہا کہ شہر سے منشیات کا خاتمہ اولین ترجیح ہے ۔شاہدرہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کی ہیروئن کی ترسیل ناکام بنا دی۔ ایس پی سٹی بلال احمد کے مطابق ملزم فیصل کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 8 کلو سے زائد ہیروئن برآمد کی گئی۔ ملزم منشیات کو لوکل ٹرانسپورٹ کے ذریعے مختلف علاقوں میں سپلائی کرتا تھا۔ کامیاب کارروائی پر ڈی ایس پی غلام دستگیر، ایس ایچ او شاہدرہ اور پولیس ٹیم کو شاباش دی گئی۔ دریں اثنا ایس پی ڈولفن ارسلان زاہد کے مطابق ڈکیتی و چوری کی وارداتوں میں ملوث 16 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے قبضے سے 3 موٹر سائیکلیں، 2 موبائل فونز، 9 پستول، ایک رائفل اور درجنوں گولیاں برآمد ہوئیں۔ دوران پٹرولنگ پولیس نے 47 اشتہاری، 270 عادی مجرمان اور 78 عدالتی مفروران کو بھی گرفتار کیا۔ منشیات فروشوں سے 32 بوتلیں شراب، 490 گرام آئس، چرس اور ہیروئن بھی قبضے میں لی گئی۔