صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورچوئل ایسٹ سروس فراہم کرنے کیلئے لائسنسنگ کا باضابطہ آغاز

  • لاہور
ورچوئل ایسٹ سروس فراہم کرنے کیلئے لائسنسنگ کا باضابطہ آغاز

لاہور( آئی این پی)پاکستان میں ورچوئل ایسٹ سروس فراہم کرنے کے لیے لائسنسنگ کا باضابطہ آغاز ہو گیا، عالمی ایکسچینجز سے اظہارِ دلچسپی کی درخواستیں طلب کر لی گئیں۔

وزارت خزانہ کے مطابق درخواستیں پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے طلب کی گئی ہیں۔ عالمی اداروں کو پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بننے کی دعوت دی گئی ہے ۔وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان میں ورچوئل ایسٹ مارکیٹ کا حجم 300 ارب ڈالر سے زائد ہے ۔ ملک میں ڈیجیٹل نیٹ ورک استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 4 کروڑ ہے ۔ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق لائسنسنگ سے شفافیت یقینی ہوگی۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے میں بھی مدد ملے گی۔ وزارت خزانہ کے مطابق ایف بی آر، ایس ای سی پی اور سٹیٹ بینک بھی اتھارٹی کے بورڈ کا حصہ ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

بھکاری مافیا بے لگام ، متعلقہ ادارے خاموش ، شہری پریشان

سرویکل کینسر،سے بچاؤ کیلئے پہلی قومی ویکسی نیشن مہم کا آغاز

ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کرنا ناگزیر :ڈی سی

41 انٹرنیز کے اعزاز میں محکمہ زراعت کی جانب سے تقریب

اوپن ڈور پالیسی عوامی خدمت کیلئے نہایت اہم ہے :نعیم سندھو

منشیات کی روک تھام اور آگاہی کے موضوع سیمینار کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس