ورچوئل ایسٹ سروس فراہم کرنے کیلئے لائسنسنگ کا باضابطہ آغاز
لاہور( آئی این پی)پاکستان میں ورچوئل ایسٹ سروس فراہم کرنے کے لیے لائسنسنگ کا باضابطہ آغاز ہو گیا، عالمی ایکسچینجز سے اظہارِ دلچسپی کی درخواستیں طلب کر لی گئیں۔
وزارت خزانہ کے مطابق درخواستیں پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے طلب کی گئی ہیں۔ عالمی اداروں کو پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بننے کی دعوت دی گئی ہے ۔وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان میں ورچوئل ایسٹ مارکیٹ کا حجم 300 ارب ڈالر سے زائد ہے ۔ ملک میں ڈیجیٹل نیٹ ورک استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 4 کروڑ ہے ۔ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق لائسنسنگ سے شفافیت یقینی ہوگی۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے میں بھی مدد ملے گی۔ وزارت خزانہ کے مطابق ایف بی آر، ایس ای سی پی اور سٹیٹ بینک بھی اتھارٹی کے بورڈ کا حصہ ہیں۔