پنجاب یونیورسٹی:10طالبات کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جاری
لاہور( آئی این پی)پنجاب یونیورسٹی نے عائشہ گل دخترشمس الحق کوکمسٹری،بشریٰ رحمان دختراللہ دیوایا طارق کوباٹنی،راحیلہ حافظ دخترحافظ احسان الحق کوشماریات۔۔۔
فاطمہ رزاق دخترمحمد رزاق کوباٹنی،صائمہ اعجاز دختر شیخ اعجاز حسین کوفارسی،ثنا قاسم دخترمحمد قاسم کوفارسی ،حافظہ زوبیا داؤد دخترفضل داؤد انجم کوزوالوجی،عائشہ ملک دخترملک اللہ بخش کوآرٹ اینڈ ڈیزائن (سٹوڈیو پریکٹس)،اقصیٰ طارق دختر طارق محمود کوباٹنی اورعلاؤ الدین ولدروزی خان کوباٹنی کے مضمون میں مقالہ جات کی تکمیل کے بعد،پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جاری کردی ہیں۔