رسول اللہؐ کی تعلیمات ہر انسان تک پہنچاناہماری ذمہ داری :مو لانا امجد
لاہور (آن لائن) جمعیت طلبا اسلام کے زیر اہتمام مسجد دارالقرآن والتر تیل لٹن رو ڈ پر سیر ت النبیؐ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔
جے یو آئی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مو لانا امجد خان نے اپنے خطاب میں کہاکہ رسول اللہ ؐکی تعلیمات ہر انسان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے ، حضورؐ کی تعلیمات کو ذاتی، تعلیمی اور پیشہ ورانہ زندگیوں میں شامل کرنے سے ہی دنیا و آخرت کی کامیابی ممکن ہے ،جمعیت طلبا اسلام اور جے یو آئی کے کارکن قائد ملت اسلامیہ مو لانا فضل الرحمن کی قیاد ت میں ہر با طل قو ت کیخلا ف سر بکف ہیں۔