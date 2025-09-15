سبزیوں، پھلوں کے نرخ بے قابو ، خریدار پریشان
لاہور(کامرس رپورٹر سے)سبزیوں اور پھلوں کے نرخ بے قابو، خریدار پریشان ہوگئے۔ تفصیلات کے مطابق ٹماٹر کے سرکاری نرخ میں 10 روپے کمی ہوئی، کمی کے بعد بھی ٹماٹر کا سرکاری نرخ 125 روپے کلو رہا جبکہ مارکیٹ میں درجہ اول ٹماٹر 160 روپے کلو تک فروخت ہو رہا۔۔۔
آلو کا سرکاری نرخ 80 روپے اور مارکیٹ میں 100 روپے کلو فروخت ہو رہا،پیاز کا سرکاری نرخ بھی 80 روپے لیکن مارکیٹ میں پیاز 90 سے 100 روپے کلو تک فروخت ہو رہا،لہسن ہرنائی کاسرکاری نرخ 290 روپے کی بجائے 350 روپے کلو تک ہے ،ادرک چائنہ نرخ 10 روپے اضافے سے 430روپے کلو مقرر ہوا،مارکیٹ میں ادرک 500روپے کلو تک ہے ،دیگر سبزیوں میں سبز مرچ 200،۔پھلوں میں سیب کالا کولو پہاڑی درجہ اول265کی بجائے 320سے 350،سیب کالا کولو پہاڑی درجہ دوم160کی بجائے 250سے 270،سیب گاچہ درجہ اول305کی بجائے 430سے 450، سیب گاچہ درجہ دوم170کی بجائے 270سے 300، کیلا درجہ اول درجن200کی بجائے 320 سے 340، کیلا درجہ دوم درجن150کی بجائے 200سے 220،کیلا درجہ سوم درجن100کی بجائے 120سے 130،امرود215کی بجائے 230سے 240روپے ،انار قندھاری درجہ اول 255کی بجائے 320سے 350،انار دیسی نیا 320کی بجائے 400،جاپانی پھل150کی بجائے 200سے 210،انگور سندر خانی460کی بجائے 600سے 650، کھجور ایرانی510کی بجائے 550سے 570، کھجور اصیل470کی بجائے 500 روپے ،ناشپاتی 320کی بجائے 360سے 380جبکہ میٹھا درجن 225کی بجائے 250سے 260روپے درجن فروخت ہوا۔