مچھروں کی افزائش میں اضافہ، ڈینگی کائونٹرز غیر فعال
لاہور (ہیلتھ رپورٹر) مون سون کی بارشوں اور سیلاب کے اثرات آنا شروع لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی مچھروں کی افزائش میں اضافہ، لاہور سمیت پنجاب بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں 25 ڈینگی کے کنفرم مریض رپورٹ۔۔۔
گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں شہر میں ڈینگی کے 4 کنفرم مریض رپورٹ ،شہر میں رواں سال سے اب تک ڈینگی کے 135 مریض رپورٹ ، پنجاب میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 811 تک پہنچ گئی ہے ،شہر میں ڈینگی کے مشتبہ مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ جاری ہے ، شہر میں ڈینگی سے بچاؤ کیلئے تاحال کوئی ڈینگی سپرے اور سرویلنس شروع نہیں ہو سکی ، رواں سال شہر میں ڈینگی کے مریضوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے کا خدشہ ہے ، ہسپتالوں میں ڈینگی کاؤنٹرز تاحال غیر فعال ،ڈینگی کے مریضوں کو علاج معالجے میں مشکلات کا سامنا ہے ،ڈینگی کے بیشتر مریض نجی ہسپتالوں اور کلینکس پر رپورٹ ہو رہے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچاؤ کیلئے شہری ڈینگی ایس او پیز پر عملدرآمد کو یقینی بنائیں، گھروں میں سپرے لازمی کریں اور لوشن کا استعمال کریں، رواں سال ڈینگی سے بچنے کیلئے ضروری ہے کہ ڈینگی مچھر کی افزائش کو بروقت روکا جائے ،ڈینگی سرویلنس کو تیز کیا جا رہا ہے اور لاروا کو ہنگامی بنیادوں پر تلف کیا جا رہا ہے۔