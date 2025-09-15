نارنگ منڈی:گھریلو ناچاقی پر نوجوان نے موت کو گلے لگالیا
نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)گھریلو ناچاقی پر 19 سالہ نوجوان نے موت کو گلے لگالیا نارنگ سے ملحقہ آبادی ڈیرہ اشرف کے رہائشی مجتبیٰ نے گندم میں رکھنے والی گولی کھاکر زندگی کاخاتمہ کرلیاجسے نماز جنازہ کے بعد شہیداں والے قبرستان میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد سپردخاک کردیاگیا۔
