سانگلہ ہل:دد افراد کی ماں بیٹی سے زیادتی کی کوشش ، بدسلوکی ،مقدمہ درج

  • لاہور
سانگلہ ہل:دد افراد کی ماں بیٹی سے زیادتی کی کوشش ، بدسلوکی ،مقدمہ درج

سانگلہ ہل(تحصیل رپورٹر)منڈی مڑھ بلوچاں میں دومسلح افراد کی ماں بیٹی سے زیادتی کی کوشش ،شوکت حیات اور عتیق نے اسلحہ سے مسلح ہو کر زبردستی حویلی میں۔۔۔

 گھس کر (ن، ح) اور اسکی جواں سالہ بیٹی (ا، ف) کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، نازیبا حرکات کیں، شور پر (ن، ح) کا خاوند عمر حیات اور امتیاز آگئے ، ناکامی پر ملزم شوکت حیات برہنہ ہوکر بڑھکیں مارتا رہا، لوگوں نے اسکی بیہودہ حرکت کی ویڈیو بنا لی، تھانہ صدر پولیس نے متاثرہ خواتین کی درخواست پر شوکت حیات اور عتیق کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔

