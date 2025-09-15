صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3 سال سے قوم کا مسلسل استحصال کیا جارہا ،پیر ارشد ہاشمی

  • لاہور
3 سال سے قوم کا مسلسل استحصال کیا جارہا ،پیر ارشد ہاشمی

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان تحریک انصاف کے سنیئر بزرگ رہنما پیر سید ارشد ہاشمی نے کہا ہے کہ تین سال سے قوم کا مسلسل استحصال کیا جارہا ہے۔۔۔

 حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے سیاسی قیادت سے ڈائیلا گ کا آغاز کرنا ہوگا تاکہ عوام کی مشکلات کا ازالہ ہوسکے ۔ ان خیالات کاا ظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے کیا۔ پیر ارشد ہاشمی نے مزید کہا ملکی ترقی کیلئے مربوط معاشی اصلاحات کا نفاذ یقینی بنانے سمیت قانون کی حکمرانی اورآئین کی بالادستی پر عمل پیرا ہونا ہوگاآئین کے دائرے میں رہتے ہوئے سب مل بیٹھ کر معاشی اہداف کا تعین کریں۔ اور انکے حصول کیلئے مشترکہ جہدوجد کی جائے تاکہ ملک آگے چل سکے ، بانی پی ٹی آئی ملک و قوم کی خاطر خود پر جبر اور سیاسی انتقامی کارروائیوں کو بھلانے پرتیار ہیں مگر حکمران اپنی ہٹ دھرمی چھوڑنا نہیں چاہتے اور اقتدار سے چمٹے رہنے کیلئے پی ٹی آئی قیادت کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کھلا پٹرول بیچنے ، گیس ری فلنگ کرنیوالوں کی فہرستیں تیار، انتظامیہ کے حوالے

پلس پراجیکٹ کے تحت گھر گھر پارسل میپنگ سروے شروع

6ٹرک راشن مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور پہنچا دئیے گئے

صحتمند بیٹی، صحتمند گھرانہ کے عنوان سے ویکسی نیشن کا افتتاح

پنجاب کالج بھیرہ میں انٹرمیڈیٹ اور ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام کے طلبہ کے اعزاز میں الوداعی تقریب

سر ویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین مکمل محفوظ ،کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس