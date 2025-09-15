3 سال سے قوم کا مسلسل استحصال کیا جارہا ،پیر ارشد ہاشمی
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان تحریک انصاف کے سنیئر بزرگ رہنما پیر سید ارشد ہاشمی نے کہا ہے کہ تین سال سے قوم کا مسلسل استحصال کیا جارہا ہے۔۔۔
حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے سیاسی قیادت سے ڈائیلا گ کا آغاز کرنا ہوگا تاکہ عوام کی مشکلات کا ازالہ ہوسکے ۔ ان خیالات کاا ظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے کیا۔ پیر ارشد ہاشمی نے مزید کہا ملکی ترقی کیلئے مربوط معاشی اصلاحات کا نفاذ یقینی بنانے سمیت قانون کی حکمرانی اورآئین کی بالادستی پر عمل پیرا ہونا ہوگاآئین کے دائرے میں رہتے ہوئے سب مل بیٹھ کر معاشی اہداف کا تعین کریں۔ اور انکے حصول کیلئے مشترکہ جہدوجد کی جائے تاکہ ملک آگے چل سکے ، بانی پی ٹی آئی ملک و قوم کی خاطر خود پر جبر اور سیاسی انتقامی کارروائیوں کو بھلانے پرتیار ہیں مگر حکمران اپنی ہٹ دھرمی چھوڑنا نہیں چاہتے اور اقتدار سے چمٹے رہنے کیلئے پی ٹی آئی قیادت کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں ۔