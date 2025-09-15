صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ رادھاکشن:لائن لاسز کے نام پر غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ

  • لاہور
کوٹ رادھاکشن(تحصیل رپورٹر)لیسکو اہلکاروں کی نااہلی سے کئی کئی گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کا سلسلہ جاری ،گرمی اور شدید حبس سے کوٹ رادھاکشن کے گرد و نواح میں دو خواتین سمیت 4 افراد بے ہوش ہوگئے جنہیں ٹی ایچ کیو ہسپتال میں داخل کرادیاگیا۔

دو کی حالت کافی خراب ہونے پر فوری طبی امداد کے بعد لاہور ریفرکر دیا گیا۔ شہر بھر اور گردنواح میں چھ چھ گھنٹے سے زائد غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے ۔کمپلینٹ نمبر مصروف رہنا معمول کی بات ہے ۔گزشتہ دو روز گاوں ڈپٹی والا کا بند ٹرانسفارمر تاحال نہ چل سکا ۔شدید گرمی اور حبس کے سبب دو خواتین سمیت 4 افراد بے ہوش ہوگئے ۔لیسکو اہلکار راویتی ٹال مٹول سے کام لیکر غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔اہلیان شہر اور گردو نواح کے لوگوں نے ارباب اختیار بالخصوص چیف لیسکو سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔

