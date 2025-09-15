صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوتھی سالانہ محفل میلاد مصطفیؐ کا انعقاد

  • لاہور
چوتھی سالانہ محفل میلاد مصطفیؐ کا انعقاد

سانگلہ ہل(تحصیل رپورٹر)گھلے باجوے روڈ پر جامع مسجد سبحانی میں چوتھی سالانہ محفل میلاد مصطفے ٰؐ کا انعقاد کیا گیاجسکی صدارت پیرحاجی منیرنے کی جبکہ پیر سید نجم علی شاہ نے خصوصی خطاب کیا۔

محفل کے بانی ڈاکٹر عمران ،سیف الرحمن قادری اور ڈاکٹر اویس قادری نے نقابت کے فرائض انجام دئیے ، تلاوت قاری سلمان قادری نے کی علی رضا سلطانی نے ہدیہ نعت پیش کیا۔محفل میں ڈاکٹر ارشد سلطانی، عمر حیات سلطانی، میاں راشد ، حسنین کاشف سمیت عاشقان مصطفے ٰؐ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پیر سید نجم علی شاہ نے کہا آمد مصطفیؐ سے پوری دنیا میں توحیدورسالتؐ کا نور پھیلا اور انسانیت مقام ملا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

جی سی یو نیور سٹی سب کیمپس میں نئی کمپیوٹر لیب کا افتتاح

ڈسکہ:سرویکل کینسر سے بچائو کی مہم کیلئے 47 ٹیمیں تشکیل

گجرات:یونین کونسل 2کے سینکڑوں سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم

وزیرآباد:متعدد دیہات کا زمینی رابطہ مکمل بحال نہ ہو سکا

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کامرس کالج میں سیرت النبی ؐ کا نفرنس کا انعقاد

افواہوں پر کان نہ دھریں،بچیوں کو کینسر سے بچائو کی ویکسین لگائیں :اے سی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس