چوتھی سالانہ محفل میلاد مصطفیؐ کا انعقاد
سانگلہ ہل(تحصیل رپورٹر)گھلے باجوے روڈ پر جامع مسجد سبحانی میں چوتھی سالانہ محفل میلاد مصطفے ٰؐ کا انعقاد کیا گیاجسکی صدارت پیرحاجی منیرنے کی جبکہ پیر سید نجم علی شاہ نے خصوصی خطاب کیا۔
محفل کے بانی ڈاکٹر عمران ،سیف الرحمن قادری اور ڈاکٹر اویس قادری نے نقابت کے فرائض انجام دئیے ، تلاوت قاری سلمان قادری نے کی علی رضا سلطانی نے ہدیہ نعت پیش کیا۔محفل میں ڈاکٹر ارشد سلطانی، عمر حیات سلطانی، میاں راشد ، حسنین کاشف سمیت عاشقان مصطفے ٰؐ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پیر سید نجم علی شاہ نے کہا آمد مصطفیؐ سے پوری دنیا میں توحیدورسالتؐ کا نور پھیلا اور انسانیت مقام ملا۔