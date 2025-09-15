صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناموس رسالت کیخلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دینگے ، ملک اکرام

  • لاہور
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)انجمن غلامان مصطفی ؐکے سرپرست ملک اکرام حسین دمن ڈوگرنے کہاہے کہ ہم نبی کریمؐ کی حیاتِ طیبہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔۔۔

 آپ ؐکے سنہری اصولوں پر عمل کریں تو آج کا معاشر ہ بھی امن و سکون اور خوشحالی کا گہوارہ بن سکتا ہے ، ہماری تمام مشکلات کا حل اسوہ حسنہ پر عمل پیر اہونے میں ہے ۔ ان خیالات کا ظہار انہوں نے ہاؤسنگ کالونی میں محفل میلادسے خطاب میں کیااس موقع پرحافظ علی رضوان چوراہی، رانا علی سبزواری،سردارعبدالقیوم ڈوگر ایڈووکیٹ، لالہ افتخارگجرایڈووکیٹ، چودھری شبیرکمبوہ،میاں بابر،یاسرنصیر،ساجد نذیر، وحیدکمبوہ ودیگرمعززین موجودتھے ۔ ملک اکرام نے مزید کہا تحفظ ناموس رسالت ہرمسلمان کے ایمان کا حصہ ہے جس کیخلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دینگے ۔

