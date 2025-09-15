صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع قصور کے فلڈ ریلیف کیمپس میں سہولیات کی فراہمی جاری

  • لاہور
ضلع قصور کے فلڈ ریلیف کیمپس میں سہولیات کی فراہمی جاری

قصور(نمائندہ دنیا)دریائے ستلج میں گنڈاسنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی کے بعد اضافہ ہونا شروع۔

گذشتہ روزتلوار پوسٹ کے مقام پر پانی کا ڈسچارج 1لاکھ 8ہزار 49 کیوسک سطح 7.30فٹ جبکہ فتح محمد پوسٹ پر پانی کی سطح 11.60 فٹ ریکارڈ کی گئی۔ چونیاں اور بلوکی کے علاقوں میں سیلابی پانی اتر نے کے بعد لوگوں کی اپنی گھروں میں واپسی کی صورت میں وہاں فلڈ ریلیف کیمپس کو مزید فعال نہ رکھنے اور تلوار پوسٹ، گنڈاسنگھ والا اور ڈی پی ایس سکول میں فلڈ ریلیف کیمپس کو مزید کچھ دنوں تک فعال رکھنے کا فیصلہ کیا گیاہے ۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے فلڈ ریلیف کیمپس میں لوگوں کوکھانا اور دیگر ضروریاتِ زندگی کی سہولتیں فراہم کی جارہی ہیں جبکہ سیلاب زدگان کے مویشیوں کے لیے چارہ کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جارہاہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کھلا پٹرول بیچنے ، گیس ری فلنگ کرنیوالوں کی فہرستیں تیار، انتظامیہ کے حوالے

پلس پراجیکٹ کے تحت گھر گھر پارسل میپنگ سروے شروع

6ٹرک راشن مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور پہنچا دئیے گئے

صحتمند بیٹی، صحتمند گھرانہ کے عنوان سے ویکسی نیشن کا افتتاح

پنجاب کالج بھیرہ میں انٹرمیڈیٹ اور ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام کے طلبہ کے اعزاز میں الوداعی تقریب

سر ویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین مکمل محفوظ ،کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس