ضلع قصور کے فلڈ ریلیف کیمپس میں سہولیات کی فراہمی جاری
قصور(نمائندہ دنیا)دریائے ستلج میں گنڈاسنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی کے بعد اضافہ ہونا شروع۔
گذشتہ روزتلوار پوسٹ کے مقام پر پانی کا ڈسچارج 1لاکھ 8ہزار 49 کیوسک سطح 7.30فٹ جبکہ فتح محمد پوسٹ پر پانی کی سطح 11.60 فٹ ریکارڈ کی گئی۔ چونیاں اور بلوکی کے علاقوں میں سیلابی پانی اتر نے کے بعد لوگوں کی اپنی گھروں میں واپسی کی صورت میں وہاں فلڈ ریلیف کیمپس کو مزید فعال نہ رکھنے اور تلوار پوسٹ، گنڈاسنگھ والا اور ڈی پی ایس سکول میں فلڈ ریلیف کیمپس کو مزید کچھ دنوں تک فعال رکھنے کا فیصلہ کیا گیاہے ۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے فلڈ ریلیف کیمپس میں لوگوں کوکھانا اور دیگر ضروریاتِ زندگی کی سہولتیں فراہم کی جارہی ہیں جبکہ سیلاب زدگان کے مویشیوں کے لیے چارہ کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جارہاہے۔