الائیڈ ہسپتال کی ہیڈ نرس دم توڑ گئی،چرچ میں رسومات ادا

  • لاہور
سانگلہ ہل(تحصیل رپورٹر)مقامی پریسبی ٹیرین چرچ کے ایلڈر، نجی شوگر ملز کے الیکٹرانک سپروائزر ریٹائر سیموئل ببو کی اہلیہ الائیڈ ہسپتال فیصل آباد کی ہیڈ نرس الائیڈ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد دم توڑ گئیں،چرچ میں انکی آخری رسومات میں مسیحی برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔

