صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاکھوں کے زیورات ، نقدی ،مویشی ،قیمتی سامان چوری

  • لاہور
لاکھوں کے زیورات ، نقدی ،مویشی ،قیمتی سامان چوری

قصور،نارنگ منڈی(نمائندگان دنیا)چوری کی وارداتوں میں نقدی ،موبائل فون ودیگر سامان چوری کرلیا گیا۔ پولیس تھانہ صدر قصور کے علاقہ گلبرک کالونی سے چور عارف کے گھر سے سامان۔۔۔

چک 65 کوٹ رادھاکشن سے رانا سرفراز کی دُکان سے چینی، چاول اور سگریٹ،کنگن پور بستی میرے سے مقصود کے گھر سے 25 ہزار ،کینیڈا کالونی چونیاں سے نعیم کے گھر سے سامان،خانکے موڑ صدر پھولنگر سے اﷲ وسایا کی دُکان سے قیمتی تانبا چوری کرکے لے گئے ۔ نارنگ منڈی کے علاقوں سے لاکھوں کے زیورات نقدی موٹر سائیکل ،مال مویشی اور زرعی آلات چوری ہوگئے ۔ڈیرہ اشرف کارہائشی ساجد فجرکی نمازپڑھنے گیا، اس دوران چور گھر سے 15لاکھ کے 5 تولے زیورات اور 50ہزار لے گئے ۔ کوٹلی جٹھولاں میں مجسم جٹھول کے گھرسے 6 لاکھ کے زیورات ، آہدیاں میں غلام مصطفی کی حویلی سے 1 لاکھ 20 ہزار کی بکریاں ڈیرہ اشرف میں وقاص کے گھرسے کھاد اور زرعی آلات اوررتہ کے قریب سعد کی موٹر سائیکل چور لے اڑے ۔شہریوں نے بڑھتی وارداتوں پر آرپی او اور ڈی پی او شیخوپورہ سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ذخیرہ شدہ ہزاروں بوری گندم،چینی،چاول ضبط

فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں:ساڑھے 6من بیمار جانور کا گوشت،5ہزار لٹر ملاوٹی دودھ تلف

وہاڑی میں ایچ پی وی ویکسی نیشن قومی مہم کا آغاز

علامہ شبیر حسن میثمی کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں دو افراد کیخلاف مقدمات درج

آتش بازی کا سامان فروخت کرنے پر ایک شخص کیخلاف مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس