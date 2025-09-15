لاکھوں کے زیورات ، نقدی ،مویشی ،قیمتی سامان چوری
قصور،نارنگ منڈی(نمائندگان دنیا)چوری کی وارداتوں میں نقدی ،موبائل فون ودیگر سامان چوری کرلیا گیا۔ پولیس تھانہ صدر قصور کے علاقہ گلبرک کالونی سے چور عارف کے گھر سے سامان۔۔۔
چک 65 کوٹ رادھاکشن سے رانا سرفراز کی دُکان سے چینی، چاول اور سگریٹ،کنگن پور بستی میرے سے مقصود کے گھر سے 25 ہزار ،کینیڈا کالونی چونیاں سے نعیم کے گھر سے سامان،خانکے موڑ صدر پھولنگر سے اﷲ وسایا کی دُکان سے قیمتی تانبا چوری کرکے لے گئے ۔ نارنگ منڈی کے علاقوں سے لاکھوں کے زیورات نقدی موٹر سائیکل ،مال مویشی اور زرعی آلات چوری ہوگئے ۔ڈیرہ اشرف کارہائشی ساجد فجرکی نمازپڑھنے گیا، اس دوران چور گھر سے 15لاکھ کے 5 تولے زیورات اور 50ہزار لے گئے ۔ کوٹلی جٹھولاں میں مجسم جٹھول کے گھرسے 6 لاکھ کے زیورات ، آہدیاں میں غلام مصطفی کی حویلی سے 1 لاکھ 20 ہزار کی بکریاں ڈیرہ اشرف میں وقاص کے گھرسے کھاد اور زرعی آلات اوررتہ کے قریب سعد کی موٹر سائیکل چور لے اڑے ۔شہریوں نے بڑھتی وارداتوں پر آرپی او اور ڈی پی او شیخوپورہ سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے۔