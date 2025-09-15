فتنہ الخوارج کیخلاف آپریشن ،شہید فوجی اعزاز کیساتھ سپردِ خاک
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)فتنہ الخوارج کیخلاف آپریشن کے دوران حملے میں جامِ شہادت نوش کرنے والے رانا اسامہ شہزاد کی نمازِ جنازہ ادا کردی گئی۔
شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی قبرستان میں سپردِ خاک کیا گیا۔ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت ،فضا نعرہ تکبیراﷲ اکبر سے گونج اٹھی ، پاک فوج کے چاق وچوبنددستے نے سلامی دی وطن کی مٹی پر قربان ہونیوالے رانا اسامہ شہزاد کا جسدخاکی گذشتہ رات انکے آبائی علاقہ کوٹ رنجیت پہنچا تواہلیان علاقہ نے کوٹ رنجیت انٹرچینج پر پھولوں کی منوں پتیاں نچھاورکرکے ایمبولینس کااستقبال کیااورانکے جسد خاکی کوسلیوٹ پیش کیارانا اسامہ شہزاد، سابق صدر پریس کلب شیخوپورہ اور گروپ لیڈر رانا عثمان کے بھتیجے تھے ۔ نمازِ جنازہ میں ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ سمیت وکلا برادری، سول سوسائٹی، صحافی برادری اور گردونواح سے شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔