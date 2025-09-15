صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
اﷲ کی خوشنودی کیلئے سیلاب زدگان کو راشن، ونڈا دیا جا رہا، سعد وسیم

قصور(نمائندہ دنیا)اﷲکی خوشنودی کیلئے سیلاب زدگان کو روزانہ کی بنیاد پر راشن اور مویشیوں کیلئے ونڈا تقسیم کررہے ہیں۔ حلقہ کے عوام کی مدد میری ذمہ داری ہے۔۔۔

 جس کو اپنے والد وسیم اختر شیخ کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ دیہاتوں میں جاکر پوری کررہے ہیں۔ ان خیالات کااظہار وفاقی پارلیمانی سیکرٹری فنانس /ریونیو سعد وسیم شیخ نے سیلاب متاثرہ دیہاتوں میں راشن اور ونڈا تقسیم کرتے کیا۔ جنید وسیم شیخ، عبدالقدوس ، اسد ایڈووکیٹ، عامر بشیر انصاری  بھی ہمراہ تھے۔

