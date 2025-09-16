صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب پولیس کی کچے میں بڑی کامیابی، مغوی بحفاظت بازیاب

  • لاہور
پنجاب پولیس کی کچے میں بڑی کامیابی، مغوی بحفاظت بازیاب

لاہور(سٹاف رپورٹر)پنجاب پولیس راجن پور نے کچہ کریمنلز کیخلاف بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے تھانہ سونمیانی کے علاقہ سے چند روز قبل اغوا ہونے والے مغوی آصف ولد برکت قوم دستی سکنہ کچہ کو بحفاظت بازیاب کرا لیا۔

پولیس ترجمان کے مطابق کچہ کے کریمنلز کیخلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔اطلاع موصول ہوئی کہ کریمنلز مغوی کو دوسرے مقام پر منتقل کر نے والے ہیں جس پر راجن پور پولیس نے انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا، شدید فائرنگ کے تبادلہ کے بعد کریمنلز مغوی کو چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہوگئے۔

