سیوریج و دیگر منصوبوں کیلئے 134 ارب کے فنڈ منظور

  • لاہور
لاہور(آئی این پی)پنجاب پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ بورڈ نے اجلاس میں 134 ارب روپے کے فنڈ کی منظوری دیدی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پی اینڈ ڈی بی ڈاکٹر نعیم رؤف نے کی۔

سی ایم انیشیٹو کے تحت نئے کالجز کی تعمیر کیلئے 7 ارب 47 کروڑ، سی ایم انیشیٹو کے تحت پہلے سے موجود یونیورسٹیوں کے سب کیمپسز کی تعمیر اور اپ گریڈیشن کیلئے 2 ارب، پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت 16اضلاع میں ترقیاتی کاموں کیلئے 124 ارب کی منظوری دی گئی۔ ساہیوال، لودھراں، خانیوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد، بہاولپور، وہاڑی، کوٹ ادو، سیالکوٹ، اٹک، شیخوپورہ،سرگودھا، نارووال، اوکاڑہ  قصور اور وزیر آباد کے اضلاع میں سیوریج، نکاسی آب و دیگرترقیاتی کام کئے جائینگے۔ پنجاب آرکائیو فیز تھری کی ڈیجیٹلائزیشن کے پوزیشن پیپر، پنجاب میں بزنس فسلی ٹیشن ای بز پورٹل کیلئے پوزیشن پیپر، پنجاب ای کامرس انیشیٹو کے پوزیشن پیپر، چیف منسٹر آئی ٹی انٹرنشپ پروگرام ودیگر پروگراموں کے پوزیشن پیپر کی منظوری بھی دی گئی۔

