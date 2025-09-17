میٹر ک ٹیک :نئے مضامین کے داخلوں میں کمی
لاہور(خبر نگار)میٹرک ٹیک منصوبے کو آغاز میں ہی دھچکا لگ گیا۔ نئے مضامین میں داخلے پہلے سال ہی کم ہوگئے،محکمہ سکول ایجوکیشن نے اڑھائی لاکھ بچوں کو انرول کرنے کا دعویٰ کیا۔
تعلیمی بورڈز میں رجسٹرڈ صرف پچاس ہزار نے کرائی۔مناسب آگاہی نہ دینے کی وجہ سے طلبہ اور والدین کی میٹرک ٹیک میں عدم دلچسپی ظاہر کی ہے ۔اساتذہ کا کہنا ہے کہ میٹرک ٹیک والے طلبہ کو ایک اضافی مضمون پڑھنا پڑ رہا ہے ۔والدین میٹرک ٹیک والے طلبہ کو میٹرک سائنس اور آرٹس میں تبدیل کر رہے۔ مؤثر پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے منصوبے کے نتائج نہیں آرہے۔