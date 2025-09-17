ہاؤسنگ سوسائٹیز کیلئے سیپٹک ٹینک لازمی قرار
لاہور(کامرس رپورٹر)ہاؤسنگ سوسائٹیز کیلئے سیپٹک ٹینک لازمی قرار دے دیئے گئے - ڈی جی ماحولیات کا کہنا ہے کہ غیر علاج شدہ سیوریج واٹر زیر زمین پانی اور آبی ذخائر کو آلودہ کر رہا ہے ، واٹر بورن بیماریوں کے پھیلاؤ کا خدشہ بڑھ گیا-
ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ڈوئل واٹر مینجمنٹ اپروچ اپنانے کا پابند بنانا ہوگا۔ تحقیق کے مطابق 5مرلہ گھروں کیلئے سیپٹک ٹینک کی کم از کم لمبائی 6 فٹ، چوڑائی 4 فٹ اور اونچائی 4 فٹ مقرر کیا گیا ہے ، دس مرلہ گھروں کیلئے 9x6x4 فٹ کے سیپٹک ٹینک کی شرط عائد کر دی گئی-ایک کنال کے کمرشل پلازہ کیلئے 10x6x5 فٹ کا تین خانوں والا سیپٹک ٹینک لازمی ہوگا،تین سے چار کنال کے پلازوں کیلئے سیپٹک ٹینک کے کم از کم ڈائمینشنز 15x6x5 فٹ ہوں گے -چار کنال سے زائد پلازوں کیلئے 16x6x5 فٹ کا سیپٹک ٹینک لازمی قرار دیا گیا ہے ۔