ٹماٹر کی قیمتوں میں کمی کیلئے سپلائی بڑھانے کی ہدایت

  • لاہور
ٹماٹر کی قیمتوں میں کمی کیلئے سپلائی بڑھانے کی ہدایت

لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)ٹماٹر کی قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ خیبرپختونخوا، بلوچستان اور افغانستان سے محدود سپلائی قرارہے۔

 پرائس کنٹرول مراسلہ کے مطابق تمام مارکیٹ کمیٹی سیکرٹریز کو کمیشن ایجنٹس کے ساتھ ہنگامی اجلاس بلانے اور سپلائی بڑھانے کی ہدایت،ضلعی انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹیوں کو مشترکہ مانیٹرنگ کی ہدایت، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف سخت کارروائی کی تنبیہ ،افغانستان کے طورخم اور چمن بارڈر سے آنے والے ٹماٹر کے ٹرکوں کی بروقت کلیئرنس بھی یقینی بنائی جائے۔ سپلائرز اور ٹرانسپورٹرز کے ساتھ رابطہ رکھنے کا حکم۔

