سانگلا ہل:تجاوزات کیخلاف آپریشن پراحتجاج، دکانداروں کادھرنا
سانگلا ہل(تحصیل رپورٹر)میونسپل کمیٹی عملہ نے تجاوزات کیخلاف دکانداروں سے بد تمیزی کی انتہا کردی،ایک دکاندار کو تشدد کا نشانہ بنایا۔۔۔
انجمن تاجران موبائل مارکیٹ کے رہنما بابا شاہد آگے بڑھے تو ان سے بھی بد تمیزی کی گئی جس پر حمید نظامی روڈ ،موبائل مارکیٹ کے دکاندار سراپا احتجاج بن گئے اور دھرنا دے دیا۔دھرنے میں مرکزی انجمن تاجران کے رہنما میاں طاہر رفیق،رضوان رسول ڈوگر،رانا اختر جنجوعہ،ذوالفقار بھٹو،طلعت صدیق وائیں،عامر پنوں و دیگر نمائندگا ن پہنچ گئے ۔قائد ین نے مظاہرین سے خطاب کرتے کہا اگر انتظامیہ نے ملازمین کیخلاف کارروائی نہ کی تو شٹرڈاؤن ہڑتال کرینگے ۔ڈپٹی کمشنر ننکانہ تسلیم اختر راؤ نے واقعہ کا نوٹس لیکراسسٹنٹ کمشنر اسامہ امانت کو تحقیقات اور تاجران کے تحفظات دور کرنے کا حکم دیدیا۔