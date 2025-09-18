امدادی سامان کرپشن کی نذر،سیلاب متاثرین کا احتجاج ،کارروائی کامطالبہ
تلونڈی(نامہ نگار)امدادی سامان کرپشن کی نذرہونے سیلاب متاثرین سراپااحتجاج بن گئے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے امداد اپنے رشتہ داروں اور منظورِ نظر افراد میں تقسیم کردی۔
وہ سولر پلیٹس، خیموں و دیگر امدادی سامان سے محروم رہے ، جس سے انکے خاندان شدید مشکلات کا شکار اور کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ متاثرین نے سکول پرنسپل سمیت ریونیو عملے پر الزامات عائد کرتے ہوئے کہامستحقین کو بنیادی ضروریات سے محروم رکھا جا رہا ہے ۔ متاثرین نے مطالبہ کیا کہ سامان کی شفاف تقسیم کو یقینی بنایا جائے اور کرپٹ عناصر کیخلاف کارروائی کی جائے ۔ادھرخفیہ ادارے کی نشاندہی پر ڈپٹی کمشنرقصورنے کرپشن کی نذرہونیوالا سامان قبضہ میں لیکر ذمہ داران کیخلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔