پٹرولنگ پولیس نے اہل علاقہ ، مسافروں کاجینامحال کردیا

  • لاہور
نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)مریدکے نارووال روڈ پر پٹرولنگ پولیس کے ناروا سلوک نے اہلِ علاقہ اور مسافروں کی زندگی اجیرن بنا دی، بلاوجہ روزانہ کی بنیاد پر مقدمات کا اندراج ہونے لگا۔

شہریوں کا کہنا ہے بلاجواز تیز رفتاری کے الزامات لگا کر چالان اور ایف آئی آر درج کی جارہی ہیں حالانکہ یہ شاہراہ طویل عرصے سے زیرِ تعمیر ہے اور اس پر تیز رفتاری ممکن ہی نہیں۔پولیس مزدا، کاررکشہ اور موٹرسائیکل سواروں پر تیز رفتاری کا الزام عائد کر کے مقدمات درج کر رہی ہے جبکہ رفتار کے تعین کا کوئی شفاف نظام نہیں ۔ گھر سے نکلنا بھی مشکل بنا دیا گیا ہے ۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پٹرولنگ پولیس کے رویے کا نوٹس لیا جائے اور کارروائی کا شفاف نظام وضع کیا جائے۔

