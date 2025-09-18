صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالج پرنسپلز ، دیگر سٹاف کا تاخیر سے آنا معمول

  • لاہور
کالج پرنسپلز ، دیگر سٹاف کا تاخیر سے آنا معمول

لاہور(خبرنگار)ڈی پی آئی کے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ کالج پرنسپلز، تدریسی اور غیر تدریسی عمل کی وقت کی پابندی کو یقینی بنائے، محکمہ ہائر ایجوکیشن اور ڈائریکٹوریٹ افسران نے کالجز کے دورے کئے۔

دوروں کے دوران اساتذہ،افسران و ملازمین کے ڈیوٹیوں پر موجود نہ ہونے پر تشویش پائی گئی۔پرنسپلز، تدریسی اور غیر تدریسی عملہ باقاعدگی اور وقت کی پابندی نہیں کرتے۔دفاتر، کلاس رومز، راہداریوں، لان اور گراؤنڈز کی صفائی کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ہدایات پر عملدرآمد نہ ہوا تو متعلقہ پرنسپل، ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر کیخلاف کارروائی ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال کی ایکو مشینیں ایک سال سے بند،مریض فٹنس ٹیسٹ کیلئے دربدر

نیپا کورس افسروں کا کمشنر آفس فیصل آباد کا دورہ، اجلاس میں شرکت

واسا بورڈ آ ف گو رنرز اجلاس ، 19 ارب 73 کروڑ کا بجٹ منظور

ایف ڈی اے کی ملکیتی جائیدادوں کی نئی ریزرو قیمتیں مقرر

فیسکو میں 600 سکیورٹی گارڈز کم از کم اجرت سے محروم

میونسپل کارپوریشن کی عدم توجہی ،شہر کی سڑکیں خراب ہو نے لگیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن