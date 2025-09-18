کالج پرنسپلز ، دیگر سٹاف کا تاخیر سے آنا معمول
لاہور(خبرنگار)ڈی پی آئی کے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ کالج پرنسپلز، تدریسی اور غیر تدریسی عمل کی وقت کی پابندی کو یقینی بنائے، محکمہ ہائر ایجوکیشن اور ڈائریکٹوریٹ افسران نے کالجز کے دورے کئے۔
دوروں کے دوران اساتذہ،افسران و ملازمین کے ڈیوٹیوں پر موجود نہ ہونے پر تشویش پائی گئی۔پرنسپلز، تدریسی اور غیر تدریسی عملہ باقاعدگی اور وقت کی پابندی نہیں کرتے۔دفاتر، کلاس رومز، راہداریوں، لان اور گراؤنڈز کی صفائی کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ہدایات پر عملدرآمد نہ ہوا تو متعلقہ پرنسپل، ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر کیخلاف کارروائی ہوگی۔