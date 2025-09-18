صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نارنگ منڈی: بیوہ سے شادی کا جھانسہ دے کر زیادتی

  • لاہور
نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)نواحی گاؤں ہچڑ کی رہائشی 7 بچوں کی ماں کو شادی کا جھانسہ دے کر زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔

 (ک) نامی بیوہ نے بتایا کہ اس کا شوہر فوت ہوچکاہے اور 7 بچے ہیں، ڈیڑھ سال قبل منڈھیالی کے رہائشی رفاقت مسیح سے دوستی ہوگئی جو شادی کا جھانسہ دیکر زیادتی کرتارہا، جب رفاقت مسیح کو کہاکہ وعدے کے مطابق شادی کرو تو اس نے انکارکردیااور اب کسی کو بتانے پر جان سے ماردینے کی دھمکیاں دے رہاہے جس پر نارنگ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش کا آغاز کردیا۔

